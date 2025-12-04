Fernando Haddad questionou as projeções do mercado sobre a economia brasileiraLuis Robayo/AFP
Haddad: 'Fico às vezes perplexo de ver previsões que reiteradamente não se confirmam'
Ministro da Fazenda defendeu maior rigor nas estimativas divulgadas por analistas do mercado
Exportações crescem 3,3% no terceiro trimestre, diz IBGE
Em comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 7,2%
Consumo das famílias cresce no terceiro trimestre, mostra IBGE
Dados fazem parte das Contas Nacionais Trimestrais
Rede de supermercados abre 30 vagas efetivas no Rio e em Niterói
Há oportunidades de peixeiro, fiscal de prevenção, empacotador e repositor
Orçamento de 2026 tem projeções com 'risco significativo' de não se concretizar, diz TCU
Corte de Contas menciona a previsão de crescimento do PIB de 2,44% em 2026
PIB cresce 0,1% no terceiro trimestre, aponta IBGE
Resultado veio abaixo da estimativa de analistas, que esperavam alta de 0,2%
