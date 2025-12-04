Fernando Haddad questionou as projeções do mercado sobre a economia brasileira - Luis Robayo/AFP

Fernando Haddad questionou as projeções do mercado sobre a economia brasileiraLuis Robayo/AFP

Publicado 04/12/2025 14:14

Brasília - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 4, que investidores estrangeiros têm se surpreendido com os indicadores brasileiros apresentados pelo governo. Segundo ele, os números de crédito, investimento e atividade econômica contrastam com a percepção predominante no debate público.

"Às vezes, quando a gente leva esses números para o exterior, o investidor se surpreende", disse ele, durante a 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS).

Haddad também criticou projeções econômicas que, segundo ele, repetidamente não se confirmam. "Eu fico às vezes perplexo de ver previsões que reiteradamente não se confirmam", afirmou, ao defender maior rigor nas estimativas divulgadas por analistas do mercado.

O ministro destacou ainda que o planejamento de desenvolvimento deve considerar os desafios remanescentes da economia. "Quando a gente pensa em desenvolvimento, tem que pensar no que ainda precisamos fazer", disse, ao citar gargalos estruturais que permanecem no radar da equipe econômica.

Entre os dados apresentados, Haddad ressaltou a redução do déficit fiscal em comparação com gestões anteriores. "O déficit fiscal do mandato do presidente Lula vai ser 70% menor do que o governo anterior", afirmou, classificando o resultado como um dos sinais de recomposição das contas públicas.