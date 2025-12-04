Alckmin reforçou que a expansão das exportações depende da inserção globalReprodução / Youtube
'Brasil tem 2% do PIB do mundo, 98% está lá fora, temos que abrir mercados', diz Alckmin
Declarações foram feitas durante a 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS)
'Brasil tem 2% do PIB do mundo, 98% está lá fora, temos que abrir mercados', diz Alckmin
Declarações foram feitas durante a 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS)
Brasil sai do top 10 das maiores economias do mundo após PIB do 3° trimestre; veja ranking
Levantamento foi divulgado pela agência de classificação de risco Austin Rating
Faturamento do setor eletrônico fecha 2025 com crescimento real de 4% ante 2024
Mudança no perfil de consumo contribuiu para o crescimento
Haddad: 'Fico às vezes perplexo de ver previsões que reiteradamente não se confirmam'
Ministro da Fazenda defendeu maior rigor nas estimativas divulgadas por analistas do mercado
Exportações crescem 3,3% no terceiro trimestre, diz IBGE
Em comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 7,2%
Consumo das famílias cresce no terceiro trimestre, mostra IBGE
Dados fazem parte das Contas Nacionais Trimestrais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.