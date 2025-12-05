O Ministério da Previdência Social realizará, neste sábado (6) e domingo (7), um mutirão em 92 agências da Previdência Social de 22 estados e do Distrito Federal. Ao todo, serão feitas 18.868 perícias médicas, das quais mais de 13 mil já estão agendadas, o que deve contribuir para a redução da fila de espera. No estado do Rio, serão cerca de 2.248 atendimentos.
Os beneficiários que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato com a Central de Atendimento, pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou acessar o serviço Meu INSS, tanto no aplicativo para celular quanto no site.
"Ao confirmar o agendamento da avaliação médico pericial, o requerente deverá comparecer à agência no dia e horário marcados", orienta a pasta.
Os mutirões são realizados de forma conjunta entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Perícia Médica Federal.
Veja locais no Rio:
Local
Vagas
APS - Cabo Frio
528
APS - Duque de Caixas // Avenida Nilo Peçanha
308
APS - Itaboraí
138
APS - Rio de Janeiro // Bangu
304
APS - Rio de Janeiro // Praça da Bandeira
840
APS - Teresópolis
130
Apenas os Estados do Amapá, Goiás, Paraíba, Roraima e Sergipe não farão parte da ação. Segundo a pasta, algumas localidades farão os atendimentos de forma presencial e outras por meio da Perícia Conectada, modalidade de atendimento remoto.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.