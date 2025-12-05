Mutirões são realizados de forma conjunta entre o INSS e a Perícia Médica Federal - Divulgação

Publicado 05/12/2025 13:50 | Atualizado 05/12/2025 13:50

O Ministério da Previdência Social realizará, neste sábado (6) e domingo (7), um mutirão em 92 agências da Previdência Social de 22 estados e do Distrito Federal. Ao todo, serão feitas 18.868 perícias médicas, das quais mais de 13 mil já estão agendadas, o que deve contribuir para a redução da fila de espera. No estado do Rio, serão cerca de 2.248 atendimentos.

Os beneficiários que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato com a Central de Atendimento, pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou acessar o serviço Meu INSS, tanto no aplicativo para celular quanto no site.



"Ao confirmar o agendamento da avaliação médico pericial, o requerente deverá comparecer à agência no dia e horário marcados", orienta a pasta.

Os mutirões são realizados de forma conjunta entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Perícia Médica Federal.



Veja locais no Rio:

Local Vagas APS - Cabo Frio 528 APS - Duque de Caixas // Avenida Nilo Peçanha 308 APS - Itaboraí 138 APS - Rio de Janeiro // Bangu 304 APS - Rio de Janeiro // Praça da Bandeira 840 APS - Teresópolis 130

Apenas os Estados do Amapá, Goiás, Paraíba, Roraima e Sergipe não farão parte da ação. Segundo a pasta, algumas localidades farão os atendimentos de forma presencial e outras por meio da Perícia Conectada, modalidade de atendimento remoto.



*Com informações do Estadão Conteúdo