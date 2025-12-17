Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,28% na segunda quadrissemana de dezembroMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Índice de Preços ao Consumidor sobe 0,28% na 2ª quadrissemana de dezembro, mostra Fipe
Grupo de Transportes alcançou o valor de 0,8%
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 691,37
Orçamento de 2026 precisa de R$ 20 bi para ser fechado, diz Haddad
Ministro defende aprovação de corte de benefícios fiscais
Greve nacional dos petroleiros tem novas adesões
Trabalhadores esperam nova proposta da Petrobras para acordo coletivo
Finep anuncia parceria de R$ 74,9 milhões para a agricultura familiar
Maior parte dos recursos irá para desenvolvimento de pequenos tratores
UE e Mercosul estão dispostos a fazer acordo, mas surgiu pequeno problema, diz Lula
Presidente cobrou posicionamento de Macron e Giorgia Meloni
