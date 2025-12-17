Análise por segmentos mostra que os MEIs da Indústria foram o destaque - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Análise por segmentos mostra que os MEIs da Indústria foram o destaqueMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 17/12/2025 10:46

Os microempreendedores individuais (MEIs) estão otimistas em relação ao próximo ano. Segundo levantamento do Sebrae, 57% deles acham que 2026 será melhor que este ano e 15% creem que a situação será igual.

O levantamento também revelou que, para mais de dois terços dos MEIs, o ano de 2025 foi melhor (34%) ou igual (28%) para os negócios, em comparação com o ano anterior.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o levantamento confirma a tendência positiva de todos os indicadores da economia, desde a geração de novos empregos até a inflação sob controle. “Com a inflação dentro da meta e com uma situação de quase pleno emprego, a economia brasileira está aquecida. Isso amplia a confiança dos empreendedores e as expectativas para que o próximo ano seja ainda melhor. Isso é mais inclusão e renda para o país”, afirma.

Para o próximo ano, 60% dos microempreendedores brasileiros pretendem adotar alguma nova estratégia para estimular as vendas. As principais ações que consideram são, principalmente, o investimento em propaganda (40,5%), o aumento da variedade de produtos e serviços (26%) e o investimento em cursos e treinamentos (11%).

A análise por segmentos mostra que os MEIs da Indústria foram o destaque. Para 41% dos MEIs desse segmento, o ano de 2025 foi melhor que o ano anterior e, para 26%, foi igual.