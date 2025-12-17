Análise por segmentos mostra que os MEIs da Indústria foram o destaqueMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Quase 60% dos MEIs acreditam que 2026 será melhor que 2025, aponta levantamento
Microempreendedores individuais estão otimistas e planejam novas estratégias de vendas para 2026
Beneficiários com NIS final 6 recebem Auxílio Gás
Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias
Índice de Preços ao Consumidor sobe 0,28% na 2ª quadrissemana de dezembro, mostra Fipe
Grupo de Transportes alcançou o valor de 0,8%
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 691,37
Orçamento de 2026 precisa de R$ 20 bi para ser fechado, diz Haddad
Ministro defende aprovação de corte de benefícios fiscais
Greve nacional dos petroleiros tem novas adesões
Trabalhadores esperam nova proposta da Petrobras para acordo coletivo
