Apenas seis de 21 setores exportadores conseguem compensar perdas com taxas dos EUAFreepik
Apenas seis de 21 setores exportadores conseguem compensar perdas com taxas dos EUA, aponta estudo
Estratégia de redirecionamento para outros mercados foi insuficiente para mitigar os efeitos das tarifas na maior parte dos casos
Apenas seis de 21 setores exportadores conseguem compensar perdas com taxas dos EUA, aponta estudo
Estratégia de redirecionamento para outros mercados foi insuficiente para mitigar os efeitos das tarifas na maior parte dos casos
Assinatura do acordo UE-Mercosul é adiada para janeiro
Texto é negociado há 25 anos e criaria a maior zona de livre comércio do mundo
CMN amplia socorro a produtores afetados pelo clima
Órgão reajustou os preços mínimos para agricultura familiar
Tesouro aprova empréstimo de R$ 12 bilhões para os Correios
Gasto em 2025 será limitado à meta de déficit de R$ 5,8 bi
Haddad defende parcerias para reestruturação dos Correios
Segundo ministro, Caixa pode usar agências para fornecer serviços
Portaria autoriza IBGE a contratar 39 mil temporários para novos censos
Seleção e ingresso dos trabalhadores ocorrerá através de processo seletivo simplificado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.