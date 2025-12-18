Congresso deve votar nesta sexta Projeto de Lei Orçamentária 2026 Roque de Sá/Agência Senado/Direitos reservados
Congresso deve votar nesta sexta Projeto de Lei Orçamentária 2026
Sessão ocorrerá no Plenário da Câmara dos Deputados às 12 horas
Aeroportos regionais terão R$ 1,8 bi em investimentos federais entre 2026 e 2027
Recursos do Ministério de Portos e Aeroportos contemplam 34 empreendimentos em 31 terminais
Tomate, cenoura e batata têm queda de preço no atacado em novembro, diz Conab
Frutas registraram cotação próxima da estabilidade
Acordo UE-Mercosul: Entenda o que está em jogo
Cúpula de chefes de Estado e de governo europeus deve definir os rumos do tratado
Tarifaço afetou exportações do País para os EUA, mas houve avanço em termos globais, afirma Icomex
Volume aumentou 4,6% em relação a novembro de 2024
INSS divulga calendário de pagamentos de aposentados e pensionistas de 2026
Data de recebimento é definida pelo número final do cartão de benefício
