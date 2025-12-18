Ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NB) - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 18/12/2025 08:41 | Atualizado 18/12/2025 08:53

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, nesta quarta-feira (17), o calendário de pagamento de benefícios para aposentados, pensionistas e beneficiários do ano de 2026.

Para os segurados que recebem até um salário mínimo, os pagamentos referentes a janeiro começam no dia 26 de janeiro. Já os que recebem acima do piso receberão a partir do dia 2 de fevereiro.

A ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.999 - 9. É preciso considerar o penúltimo algarismo (o que vem antes do dígito).



O pagamento do INSS pode ser consultado no portal e aplicativo Meu INSS, basta clicar em "Extrato de Pagamento". O segurado também pode consultar a data do pagamento ligando na central telefônica 135, e informando o CPF e outros dados.



Veja o calendário