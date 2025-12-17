Mais de 600 mil professores da educação básica deixarão de pagar o Imposto de RendaTomaz Silva/Agência Brasil
Em termos absolutos, mais de 600 mil professores da educação básica deixarão de pagar o imposto de renda. Pouco mais da metade da categoria ficará isenta da tributação por causa da Lei nº 15.270/2025, proposta pelo governo federal e assinada em novembro pelo presidente Luiz Inácio da Lula.
As contas fazem parte do estudo "O imposto na ponta do giz: efeitos da reforma tributária sobre o IRPF de docentes da educação básica".
“A proporção de docentes isentos de IRPF aumenta de 19,7% para 51,6% após a reforma, enquanto 21,9% passam a ter redução da carga tributária, beneficiando cerca de 73,5% da categoria”, detalha o Ipea,
A estimativa do impacto da Lei nº 15.270 foi feita a partir da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), que tem o cadastro de todas as pessoas contratadas com carteira assinada ou que trabalham em regime estatutário, e tem como base microdados de 2022.
Efeito multiplicador
Senkevics lembra que os professores formam “uma das maiores categorias ocupacionais do Brasil”, espalhados em todos os munícipios, o que causará impacto pulverizado nas economias locais.
“Existe, digamos, o chamado efeito multiplicador. Quanto mais renda disponível você tem para trabalhadores, mais isso se transforma em consumo e mais arrecadação.”
O especialista acrescenta que, apesar de haver o Piso Nacional do Magistério — R$ 4.867,77 para jornada de 40 horas semanais atualmente —, os valores dos salários variam de município para município e de estado para estado, conforme o plano de carreira de cada secretaria de educação.
“A gente vai ter estados em que vai aumentar de 20% para 60% o percentual de professores isentos”, prevê Senkevics, para os casos de Minas Gerais, Tocantins, Roraima.
Mesmo no Distrito Federal, onde os professores têm os melhores salários, a proporção de isentos do imposto de renda vai mais que dobrar, de 10 para 25%.
