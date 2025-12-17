Valor médio das diárias na semana do Réveillon no Rio chega a ser 434% superior ao das demais capitais analisadas - Dragos Condrea/Freepik

Publicado 17/12/2025 15:28

O fim de ano revela comportamentos distintos nos preços de hospedagem entre as algumas capitais brasileiras que costumam ser mais procuradas para turismo de negócios. Segundo levantamento da VExpenses, enquanto o Rio de Janeiro registra alta de até 142,7% nas diárias entre novembro e janeiro, outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba oscilam de maneira diferente no mesmo período.

Cidades com apelo turístico conseguem compensar a diminuição das viagens empresariais com o aumento do turismo de verão e férias escolares, mantendo ou elevando os valores. Já destinos onde o fluxo de negócios é predominante sentem a pausa nas atividades empresariais.

Embora o Rio de Janeiro seja também um importante destino de negócios, o Réveillon atrai turistas de todo o País, e do exterior, e transforma a dinâmica. O valor médio das diárias na semana da virada chega a ser 434% superior ao das demais capitais analisadas. Durante as festividades, os hotéis alcançam uma média de R$ 765,99, um recuo de quase 68% já na primeira semana de janeiro.

As passagens aéreas para a capital fluminense seguem trajetória semelhante, com pico na virada e redução gradual de até 26% na última semana de janeiro.