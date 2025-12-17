Governo do Rio de Janeiro divulgou o calendário de pagamentos de 2026 dos servidores públicos ativosFernando Frazão / Agência Brasil
Governo do Estado do Rio divulga calendário de pagamento do funcionalismo público para 2026
Salários dos servidores ativos continuarão a ser pagos no terceiro dia útil de cada mês
Dólar sobe para R$ 5,52 e alcança maior valor em quatro meses
Moeda estadunidense teve alta de 1,09%
Governo do Estado deposita segunda parcela do 13° salário do funcionalismo nesta sexta-feira
Mais de 450 mil servidores ativos, inativos e pensionistas serão beneficiados
Mudanças no IR beneficiarão 73,5% dos professores da educação básica
Metade dos docentes ficará isenta, calculou Ipea
Acordo entre Mercosul e UE terá última chance no sábado, diz Lula
Assunto vai ser debatido em reunião de líderes em Foz do Iguaçu
Unicef promove mais de 1 milhão de oportunidades para jovens no País
Iniciativa foca na formação profissional, estágio e emprego formal
Inadimplência de aluguel é a mais baixa em cinco meses no Brasil, aponta índice
Taxa foi de 3,69% em novembro, após marcar 3,76% em outubro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.