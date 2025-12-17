Governo do Rio de Janeiro divulgou o calendário de pagamentos de 2026 dos servidores públicos ativosFernando Frazão / Agência Brasil

O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou, nesta quarta-feira (17), o calendário de pagamento dos servidores do Poder Executivo para 2026. Os salários dos funcionários públicos ativos continuarão a ser pagos no terceiro dia útil de cada mês, seguindo a regra estabelecida em 2022.
Atualmente, há mais de 400 mil servidores públicos em atividade, incluindo comissionados, aposentados e pensionistas.
Para o 13º salário, também valerá a regra dos últimos anos de pagamento, em duas parcelas. A primeira será depositada em 30 de junho e a segunda em 18 de dezembro. O valor líquido médio da folha de pagamento do funcionalismo é de R$ 2,4 bilhões mensais.
"Sabendo antecipadamente quando irão receber, nossos servidores poderão se planejar ao longo do ano, com maior tranquilidade. O funcionalismo estadual merece ter essa segurança e previsibilidade", afirmou o governador do Rio, Cláudio Castro.
Confira abaixo o calendário de pagamentos:
Calendário de pagamentos de 2026 foi divulgado nesta quarta-feira (17) - Divulgação / Governo do Rio
