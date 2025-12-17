Objetivo da iniciativa do Unicef é proporcionar aos jovens acesso à formação profissional e trabalho - Divulgação

Objetivo da iniciativa do Unicef é proporcionar aos jovens acesso à formação profissional e trabalho Divulgação

Publicado 17/12/2025 17:55

A iniciativa Um Milhão de Oportunidades (1MiO), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), atingiu o número de 1.294.165 oportunidades de formação profissional, aprendizagem, estágio e emprego formal efetivadas para adolescentes e jovens de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade no País, desde seu lançamento, em 2020.



O levantamento, divulgado nesta quarta-feira, 17, pelo Unicef, mostrou que 473.501 adolescentes e jovens concluíram formações voltadas ao desenvolvimento de habilidades para o mundo trabalho por meio do 1MiO, e 820.664 conseguiram vagas de aprendiz, estágio e emprego formal.



O objetivo é proporcionar acesso a oportunidades de formação profissional, trabalho decente e participação cidadã. Para isso, a iniciativa funciona em parceria com poder público, empresas, sociedade civil e os próprios jovens. A plataforma digital da iniciativa é o hub por onde passam as oportunidades e os parceiros.



O público alvo totalizando 12 perfis prioritários, incluindo:



- pretos e pardos;

- indígenas;

- quilombolas;

- jovens com deficiências

- LGBTQIAPN+;

- jovens mães;

- moradores de periferias urbanas e zonas rurais.

“Trabalhamos para que as empresas e governos tenham processos e protocolos de contratação, retenção e desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade. Com as redes de Educação públicas, atuamos fortalecendo a discussão sobre projeto de vida e desenvolvimento de habilidades e competências para o mundo do trabalho”, afirmou Mônica Dias Pinto, chefe de Educação do Unicef no Brasil.



No entanto, a entidade avalia que alcançar o número de 1 milhão de oportunidades não significa que os desafios da inclusão produtiva no Brasil estejam resolvidos. Segundo a Pnad Contínua Educação, de junho de 2025, 8,9 milhões de adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos não estudam nem trabalham no país.



“Historicamente, o desemprego entre os jovens é o dobro da média da população. Isso é ainda mais intenso entre adolescentes e jovens do sexo feminino, assim como entre jovens negros, com deficiência e de outros perfis prioritários para o 1MiO. Ainda temos a maior geração de jovens da nossa história, são 48,6 milhões entre 15 e 29 anos, e temos uma janela de algumas décadas para desenvolver todo esse potencial”, disse Mônica.