Pix é apontado na pesquisa como o meio de pagamento mais utilizado nas compras de NatalMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 17/12/2025 15:39

Neste Natal, 85% dos brasileiros pretendem ir às compras e, entre esses, 81% devem utilizar o Pix para pagar os presentes. O cartão de crédito e o cartão de débito aparecem como o segundo e terceiro meios de pagamento favoritos da população e devem ser usados por 52% e 40% dos consumidores, respectivamente. Os dados são da pesquisa “O papel dos benefícios nas compras de fim de ano dos brasileiros”, desenvolvida pelo Instituto Locomotiva em parceria com a 99Pay, que mapeou o comportamento de compra da população neste fim de ano.

“O Pix vem crescendo ano após ano e já faz parte da rotina financeira dos brasileiros. Os dados da pesquisa confirmam essa tendência e refletem o que observamos em nossa conta digital: cada vez mais usuários têm adotado o Pix pela praticidade e rapidez na hora do pagamento. Em datas como o Natal, essa tecnologia é uma forte aliada, já que muitos consumidores buscam agilidade para concluir suas compras”, afirma Luiz Landgraff, presidente da 99Pay.

O estudo também revelou ainda a importância do planejamento financeiro para os brasileiros. Segundo o levantamento, 72% se preparam para lidar com os gastos desta época do ano e 74% pretendem fazer o mesmo em relação às despesas de início de 2026.

A pesquisa contou com a participação de 1.800 brasileiros bancarizados, de todo o País, com idades entre 18 e 65 anos, e foi realizada entre os dias 31 de outubro e 14 de novembro.