Pix é apontado na pesquisa como o meio de pagamento mais utilizado nas compras de NatalMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Pesquisa mostra que 85% dos brasileiros pretendem ir às compras neste Natal
Maioria deve optar por pagamento com Pix
Pesquisa mostra que 85% dos brasileiros pretendem ir às compras neste Natal
Maioria deve optar por pagamento com Pix
Preços das hospedagens no Rio sobem 142% em dezembro, aponta levantamento
Réveillon atrai turistas do Brasil e do exterior, o que impacta as tarifas dos hotéis
Secretaria de Fazenda disponibiliza valores venais para cálculo do IPVA 2026
Confira o calendário de pagamento do imposto
Haddad diz que relação com mercado é 'muito difícil' e que 2026 será 'guerra de narrativas'
Ministro da Fazenda afirmou que Lula herdou um cenário fiscal crítico do governo anterior
Intenção de Consumo das Famílias sobe 4,9% em dezembro, aponta CNC
Segundo a confederação, os brasileiros ficaram mais propensos às compras neste mês
Governo do Estado do Rio divulga calendário de pagamento do funcionalismo público para 2026
Salários dos servidores ativos continuarão a ser pagos no terceiro dia útil de cada mês
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.