Deputado Isnaldo BulhõesDivulgação/Câmara dos Deputados
Relator do Orçamento corta despesas obrigatórias e vitrines de Lula; Tebet tenta negociar texto
Deputado Isnaldo Bulhões tirou R$ 6,2 bilhões da Previdência Social e R$ 391 milhões do seguro desemprego, além de reduzir Pé-de-Meia e Auxílio Gás
Ministro do TCU vê 'precipitação' do Banco Central na liquidação do Master
BC diz estar munido com documentos
Petrobras renova contratos de quase R$ 100 bi com a Braskem
Acordos para fornecer matéria-prima têm validade de até 11 anos
IBGE: 25 municípios concentram mais de um terço do PIB brasileiro
Primeiras cidades da lista são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8
Com adicionais, valor médio está em R$ 691,37
Apenas seis de 21 setores exportadores conseguem compensar perdas com taxas dos EUA, aponta estudo
Estratégia de redirecionamento para outros mercados foi insuficiente para mitigar os efeitos das tarifas na maior parte dos casos
