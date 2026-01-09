A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 85,568 bilhões em 2025Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Poupança tem saque líquido de R$ 85,568 bilhões em 2025, afirma BC
Com o resultado, o ano passado foi o quinto consecutivo de fluxo de saída
Poupança tem saque líquido de R$ 85,568 bilhões em 2025, afirma BC
Com o resultado, o ano passado foi o quinto consecutivo de fluxo de saída
Inflação registra alta de 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%, afirma IBGE
Índice ficou dentro da meta do governo
Governo federal inicia pagamento de bônus permanência aos profissionais do Mais Médicos
Prazo para análise e resposta do requerimento é de até 90 dias corridos
Sisu oferece 73,6 mil vagas em 2026 por meio do Pé-de-Meia Licenciaturas
Programa oferece bolsas de R$ 1.050 mensais a candidatos com bom desempenho no Enem
Macron informa à presidente da Comissão Europeia que votará contra o acordo Mercosul-UE
A tentativa de redução das tarifas em produtos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai foi freada por forte pressão interna de agricultores franceses
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.