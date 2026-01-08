Macron lidera bloco de resistência contra o acordo junto com Hungria e IrlandaAFP
Macron informa à presidente da Comissão Europeia que votará contra o acordo Mercosul-UE
A tentativa de redução das tarifas em produtos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai foi freada por forte pressão interna de agricultores franceses
ONU: PIB do Brasil desacelera para 2,0% em 2026 e só acelera no próximo governo
A ONU reforça o alerta da comunidade internacional para os desafios fiscais do Brasil
Inflação do público 60+ fecha 2025 pressionada por saúde e serviços
Índice fecha o ano mantendo trajetória acima da alta de preços geral
Governo do Estado cria programa de capacitação profissional voltado à geração de emprego e renda
Serão ofertados cursos técnicos, de graduação, tecnológicos, livres, programas de extensão e oficinas
Universidade abre inscrições para oficinas gratuitas de saúde durante as férias
Projeto reúne atividades on-line e presenciais
Indústria mantém estabilidade desde abril de 2025, diz IBGE
Resultado da produção em novembro é o melhor desde 2023
