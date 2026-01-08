Frente parlamentar destacou que a autonomia do BC fortaleceu o arcabouço institucional do BrasilMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Frente Parlamentar do Brasil Competitivo diz que BC 'é essencial para confiança dos mercados'
Nota foi divulgada após o ministro do TCU Jhonatan de Jesus suspender a inspeção in loco no Banco Central
