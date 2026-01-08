Texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU)Sergio Lima / AFP
Lula sanciona lei sobre imposto de renda retido na fonte em juros enviados ao exterior
Norma estabelece quem deve reter e recolher o tributo incidente sobre valores devidos em operações de compra parcelada com envio de recursos para fora do país
Lula sanciona lei sobre imposto de renda retido na fonte em juros enviados ao exterior
Norma estabelece quem deve reter e recolher o tributo incidente sobre valores devidos em operações de compra parcelada com envio de recursos para fora do país
Produção industrial fica estável em novembro ante o mês anterior, revela IBGE
Série com ajuste sazonal aponta variação nula frente a outubro e retração de 1,2% no confronto anual, resultado inferior às projeções do mercado
Pesquisa revela que quatro em cada dez brasileiros devem começar o ano no vermelho
Apenas 12% dos entrevistados afirmam que iniciarão 2026 com dinheiro sobrando
Empresa de serviços marítimos abre seleção para programa de estágio
Iniciativa oferece quatro vagas para universitários das áreas de contabilidade, economia e engenharia
Balança comercial fluminense fechou 2025 com superávit de US$ 15,9 bilhões
Corrente comercial bate recorde e alcança maior patamar da série histórica
Iguá Rio abre processo seletivo com 17 vagas no Rio de Janeiro e em Miguel Pereira
Oportunidades são para diferentes níveis de formação, incluindo vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PCD) e Jovem Aprendiz
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.