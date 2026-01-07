Petróleo respondeu por 78,9% das exportações fluminenses - Agência Brasil

Publicado 07/01/2026 16:58

Publicado 07/01/2026 16:58

A balança comercial do Estado encerrou 2025 com superávit de US$ 15,9 bilhões, consolidando um desempenho expressivo no comércio exterior. No período, a corrente comercial fluminense — soma de importações e exportações — alcançou US$ 80,2 bilhões, o maior valor da série histórica iniciada em 2015. Desse total, US$ 48,1 bilhões corresponderam às exportações e US$ 32,2 bilhões às importações.

Os dados foram apurados pelo Comex Stat, sistema oficial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em 2025, o Estado do Rio foi responsável por 14% das exportações e 11% das importações do país, mantendo-se na segunda posição no ranking nacional das exportações e na terceira colocação entre os maiores importadores brasileiros.

O petróleo manteve-se como o principal produto da pauta exportadora fluminense em 2025, respondendo por 78,9% das exportações do estado e movimentando US$ 37,9 bilhões. O setor siderúrgico também teve papel de destaque, com embarques que somaram US$ 1,9 bilhão ao longo do ano. No cenário internacional, a China se consolidou como o principal parceiro comercial do Rio de Janeiro, com uma corrente comercial de US$ 19,9 bilhões, seguida pelos Estados Unidos, que registraram US$ 16,1 bilhões. Completam a lista dos parceiros estratégicos do estado no ano passado Singapura, França e Espanha, reforçando a diversificação das relações comerciais fluminenses.

