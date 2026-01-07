Petróleo respondeu por 78,9% das exportações fluminensesAgência Brasil
Balança comercial fluminense fechou 2025 com superávit de US$ 15,9 bilhões
Corrente comercial bate recorde e alcança maior patamar da série histórica
Iguá Rio abre processo seletivo com 17 vagas no Rio de Janeiro e em Miguel Pereira
Oportunidades são para diferentes níveis de formação, incluindo vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PCD) e Jovem Aprendiz
B3 realiza 75 leilões em 2025 e alcança marca histórica
Pregões resultaram em R$ 243,8 bilhões em investimentos
Rede de salões de beleza abre 30 vagas no Rio
As oportunidades são para manicures, cabelereiros e recepcionista em diferentes unidades da rede
Calendário de feriados de 2026 deve impulsionar turismo e gerar R$ 3 bilhões na economia do Rio
Levantamento mostra que 11 datas incluem sete feriadões, três regionais e um em final de semana
Aneel define calendário de acionamento de bandeira tarifária para 2026
Sistema foi implementado em 2015 e sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica
