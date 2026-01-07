O sistema de bandeiras impacta a tarifa de energia cobrada dos consumidoresReprodução/Internet
Aneel define calendário de acionamento de bandeira tarifária para 2026
Sistema foi implementado em 2015 e sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica
Governo federal abre seleção com bolsas para formação de agentes populares de saúde
Edital vai selecionar movimentos sociais para criar 450 turmas em 17 unidades da Federação
Fluxo cambial total em 2025 fica negativo em US$ 33,316 bilhões, revela BC
Foi a maior saída líquida de dólares do país desde 2019
Rede Casa recebe até sexta-feira inscrições em processo seletivo para acadêmicos bolsistas
Programa terá início em março
GNV fica mais em conta na região Sudeste em dezembro, aponta IPTL
Combustível custou, em média, R$ 4,46
Marinho diz que realidade é jornada de 40 horas semanais com fim da escala 6x1
Ministro afirmou que a redução para 36 horas não é viável no curto prazo e defendeu mudanças graduais, com adoção do modelo 5x2 e diálogo com o setor produtivo
