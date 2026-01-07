Preço interno mais alto da gasolina abre janela para importação, diz AbicomReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Preço interno mais alto da gasolina e diesel abrem janelas para importação, diz Abicom
Valor do petróleo retomou o viés de queda observado antes do ataque norte-americano à Venezuela
Rede de supermercados abre 40 vagas de emprego em Niterói e no Rio
Oportunidades são para peixeiro, fiscal de prevenção, empacotador e repositor
Aluguel residencial sobe 0,51% em dezembro, revela FGV
No acumulado do ano de 2025, o índice avançou 12,11% no Rio
Detran RJ divulga calendário anual de licenciamento de veículos em 2026
Cronograma será dividido em três datas
Dólar cai para R$ 5,37 com redução de preocupações com Venezuela
Bolsa sobe 1,11% e atinge maior nível em mais de um mês
BC Protege+ bloqueia 111 mil tentativas de fraude em um mês
Serviço impediu que contas falsas fossem abertas com nome de vítimas
