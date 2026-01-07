IVAR acumulou uma alta de 8,85% no ano de 2025 - Freepik

Publicado 07/01/2026 08:20

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,51% em dezembro, após terem subido 0,37% em novembro. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).



O índice acumulou uma alta de 8,85% no ano de 2025, ante um avanço de 6,92% nos 12 meses encerrados em novembro.



"Os dados de 2025 refletem um mercado com demanda aquecida e espaço para repasses. Embora o índice nacional tenha avançado apenas 0,51% em dezembro, o acumulado em 12 meses alcançou 8,85%, ligeiramente acima dos reajustes observados em 2024. Esse movimento indica que os efeitos defasados da inflação e o processo de recomposição de preços seguem influenciando o mercado de aluguéis. Para o início de 2026, o cenário aponta para a manutenção de reajustes elevados, sustentados por fatores como juros ainda altos, inflação de serviços persistente e oferta restrita, especialmente em áreas centrais", avaliou o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.



O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.



Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 0,52% em novembro para alta de 0,65% em dezembro.

No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 1,13% para estabilidade (0,0%) no período; em Belo Horizonte, de aumento de 0,39% em novembro para alta de 1,11% em dezembro; e em Porto Alegre, de recuo de 0,37% para alta de 0,25%.



No acumulado do ano de 2025, os aluguéis avançaram 9,48% em São Paulo; 11,27% em Belo Horizonte; 12,11% no Rio de Janeiro; e 3,32% em Porto Alegre.