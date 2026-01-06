Cotação do dólar é a menor desde 4 de dezembroAnthony Wallace / AFP
Dólar cai para R$ 5,37 com redução de preocupações com Venezuela
Bolsa sobe 1,11% e atinge maior nível em mais de um mês
BC Protege+ bloqueia 111 mil tentativas de fraude em um mês
Serviço impediu que contas falsas fossem abertas com nome de vítimas
Com tarifaço de Trump, exportações para EUA caem 6,6% em 2025
Alta nas vendas para China e União Europeia compensaram recuo
Comlurb convoca mais 374 novos garis aprovados em processo seletivo
Contratação dos profissionais será por tempo determinado
Etanol lidera alta dos combustíveis em 2025, seguido por gasolina, diesel e GNV, diz pesquisa
Abastecer o carro custa mais caro nas regiões Nordeste e Norte
Saldo da balança comercial tem recorde em dezembro mas encolhe em 2025
Vantagem de exportações sobre importações foi 7,9% menor que em 2024
