Desempenho do setor de turismo surpreendeu até mesmo a Embratur Divulgação/ Acervo Santuário Cristo Redentor

Publicado 06/01/2026 16:54

O Brasil alcançou, em 2025, um marco inédito em sua história: a chegada de 9.287.196 turistas internacionais ao país, consolidando-se como um dos destinos turísticos que mais crescem no mundo atual. Os números, 37,1% maiores que os de 2024, que já havia sido recorde histórico, surpreenderam até mesmo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que estimava chegar a este patamar somente em 2027.

“A gente nunca havia chegado a sete milhões e passamos dos nove. São dados que mostram que a imagem do Brasil no mundo mudou completamente. Não é mais aquele pandemônio de quatro anos atrás. É um Brasil que se mostra como um país que cresce, gera emprego, renda, diminui desigualdade, respeita a diversidade e que, além dos cartões postais, tem cultura, música, gastronomia e experiências autênticas que não existem em nenhum outro lugar”, destacou Freixo.

Os argentinos foram os que mais desembarcaram por aqui (3.386.823), seguidos por chilenos (801 mil), norte-americanos (759 mil), paraguaios (528 mil) e uruguaios (524.mil). Os franceses vêm na sexta colocação, com 293 mil turistas. Os números são da Embratur com dados do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.

No Rio de Janeiro, os números superaram a média nacional. Foram 2.196.443 chegadas internacionais em 2025, 43,7% a mais que em 2024, quando 1.528.133 desembarcaram no Estado.