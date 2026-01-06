Desempenho do setor de turismo surpreendeu até mesmo a Embratur Divulgação/ Acervo Santuário Cristo Redentor
Brasil fecha 2025 com o maior número de turistas estrangeiros de sua história
De acordo com a Embratur, Rio de Janeiro recebeu 2 milhões de visitantes estrangeiros
Prazo para contestar descontos indevidos vai até 14 de fevereiro, diz presidente do INSS
Pedidos podem ser feitos pelo site, aplicativo ou agências dos Correios; R$ 2,8 bilhões já retornaram a aposentados e pensionistas
BNDES aprova R$ 8,8 bilhões para novos tratamentos de saúde desde 2023
Recursos destinam-se ao desenvolvimento de medicamentos, vacinas, dispositivos médicos e insumos farmacêuticos
Plataforma tem mais de 160 vagas em hotelaria e turismo no Rio
Setor aproveita alta temporada com oportunidades para diferentes perfis
Banco Central questiona decisão monocrática no caso Master e pede decisão colegiada do TCU
Tribunal de Contas do União está em período de recesso
