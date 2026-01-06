Segundo o banco de fomento, as aprovações ocorrem no âmbito do programa Nova Indústria Brasil (NIB) - Fernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 06/01/2026 13:11

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 6, já ter aprovado R$ 8,8 bilhões em fomento a novos tratamentos de saúde desde janeiro de 2023. Os recursos têm como objetivo o financiamento ao desenvolvimento no Brasil de 580 novos medicamentos e vacinas, 53 dispositivos médicos e 28 ingredientes farmacêuticos ativos, os IFAs.

O montante, aprovado entre janeiro de 2023 e novembro de 2025, significa um crescimento de 91% em relação às aprovações de crédito para o setor realizadas entre 2019 e 2022, que somaram R$ 4,6 bilhões, informou o BNDES.

"Com a política industrial do governo do presidente Lula, o BNDES está investindo na indústria do futuro, da inovação, com foco na ampliação do atendimento e na qualidade do tratamento em saúde para a população brasileira, principalmente aquela que depende do SUS", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

Segundo o banco de fomento, as aprovações ocorrem no âmbito do programa Nova Indústria Brasil (NIB).