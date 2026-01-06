Segundo o banco de fomento, as aprovações ocorrem no âmbito do programa Nova Indústria Brasil (NIB)Fernando Frazão / Agência Brasil
BNDES aprova R$ 8,8 bilhões para novos tratamentos de saúde desde 2023
Recursos destinam-se ao desenvolvimento de medicamentos, vacinas, dispositivos médicos e insumos farmacêuticos
