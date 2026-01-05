Dólar está no menor valor desde 12 de dezembroFoto:Reprodução/Internet
Dólar cai para R$ 5,40 após invasão à Venezuela
Bolsa sobe 0,83% e aproxima-se dos 162 mil pontos
Ebserh abre concurso público para médicos com salários de até R$ 19,1 mil
Prazo para isenção da taxa de inscrição termina nesta quarta-feira
Rio começa a semana com mais de 2 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
Saque-aniversário do FGTS 2026 começa a ser liberado
Trabalhadores nascidos em janeiro já podem retirar os recursos
Setor financeiro reitera 'plena confiança' no BC, após TCU instaurar inspeção sobre caso Master
Nota conjunta foi assinada por 11 entidades
BNDES aprova R$ 500 milhões para modernização da Toyota no Brasil
Financiamento vai apoiar aquisição de máquinas e serviços tecnológicos para veículos híbridos flex e expansão da indústria 4.0 em Sorocaba e Porto Feliz
