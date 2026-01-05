Estimativa para o IPCA de 2026 aumentou de 4,05% para 4,06% - Reprodução

Publicado 05/01/2026 09:09

A projeção dos analistas para a inflação de 2026 foi revista para cima, enquanto a estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano manteve a tendência de alta, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 5, pelo Relatório Focus do Banco Central. A pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC).

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 caiu de 4,32% para 4,31%, a oitava baixa seguida. A taxa está 0,19 ponto porcentual abaixo do teto da meta, de 4,50%. Há um mês, era de 4,40% Considerando apenas as 42 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a projeção passou de 4,31% para 4,29%.



A estimativa para o IPCA de 2026 aumentou de 4,05% para 4,06%, após seis semanas seguidas em queda. Há um mês, era de 4,16%. Considerando apenas as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana recuou de 4,06% para 3,99%.



O Banco Central espera que o IPCA some 4,4% em 2025 e 3,5% em 2026, conforme o último ciclo de comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom). No horizonte relevante, o segundo trimestre de 2027, o colegiado espera que a inflação em 12 meses seja de 3,2%.



O Copom manteve a Selic em 15% pela quarta vez consecutiva na última reunião e afirmou que "a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta". O colegiado volta a se reunir nos dias 27 e 28



A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.



Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo. Isso aconteceu após a divulgação do IPCA de junho. Em novembro, a inflação acumulada em 12 meses caiu a 4,46%, abaixo do teto. No último Relatório de Política Monetária (RPM), o BC reafirmou seu compromisso com a convergência da inflação ao centro da meta, de 3%.



"O reenquadramento da inflação dentro dos limites estabelecidos para a faixa de tolerância é uma etapa natural do processo de convergência à meta", diz o texto.



A mediana do Focus para a inflação de 2027 permaneceu em 3,80% pela nona semana seguida. A projeção para o IPCA de 2028 se manteve em 3,50%, também pela nona leitura consecutiva.

PIB

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 permaneceu em 2,26%. Um mês antes, era de 2,25%. Considerando apenas as 25 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária também permaneceu em 2,27%



O Banco Central aumentou sua projeção de crescimento da economia brasileira neste ano, de 2,0% para 2,3%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do quarto trimestre. Segundo a autarquia, a elevação refletiu a revisão nas séries históricas das Contas Nacionais Trimestrais (CNT), que afetou, especialmente, o crescimento da agropecuária no primeiro semestre, e um resultado do terceiro trimestre ligeiramente acima do esperado.



A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 continuou em 1,80% pela quarta semana seguida. Considerando apenas as 26 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também caiu de 1,80% para 1,74%.



A mediana para o crescimento do PIB de 2027 também se manteve em 1,80%. Quatro semanas atrás, era de 1,84%. A estimativa intermediária para 2028 permaneceu em 2,0% pela 95ª semana consecutiva.

Selic

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,25%. Há um mês, também estava em 12,25%. Considerando apenas as 39 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 12,13% para 12,0%.



No último dia 10, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% pela quarta vez seguida. A decisão veio em linha com a mediana do Focus para a Selic no fim de 2025, que permaneceu estável nesse nível por 24 semanas.



Na ata, o colegiado afirmou que "a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta".



A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 47ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 9,75%. Há um mês, estava em 9,50%.

Dólar

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,50 pela 12ª semana consecutiva. A projeção para a moeda no fim de 2027 continuou em R$ 5,50 pela 10ª leitura seguida. Para o fim de 2028, se manteve em R$ 5,52. Um mês antes, era de R$ 5,50.



A moeda americana fechou 2025 cotada em R$ 5,4840, com perda acumulada de 11,18% frente ao real. A apreciação da divisa brasileira foi motivada pelo enfraquecimento global do dólar e pela atratividade das operações de carry trade, na esteira do forte ciclo de aperto monetário conduzido pelo Banco Central, que levou a Selic a 15% ao ano.



A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.