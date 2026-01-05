Com recursos do BNDES Mais Inovação, montadora vai adquirir serviços e bens inovadores produzidos pela indústria 4.0Fernando Frazão / Agência Brasil
BNDES aprova R$ 500 milhões para modernização da Toyota no Brasil
Financiamento vai apoiar aquisição de máquinas e serviços tecnológicos para veículos híbridos flex e expansão da indústria 4.0 em Sorocaba e Porto Feliz
BNDES aprova R$ 500 milhões para modernização da Toyota no Brasil
Financiamento vai apoiar aquisição de máquinas e serviços tecnológicos para veículos híbridos flex e expansão da indústria 4.0 em Sorocaba e Porto Feliz
Boletim Focus: mercado eleva projeção de inflação e mantém do PIB para 2026
Pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central
Preço do petróleo cai após intervenção dos EUA na Venezuela
Mercado reage à ação americana, com barris Brent e WTI registrando desvalorização superior a 1% e expectativa de mudanças no fluxo global de exportações
Casas Bahia reduz dívida em R$ 3 bi com mudança na estrutura de capital
Grupo deve economizar R$ 4,7 bilhões entre 2026 e 2030
Conta de energia da Enel Rio ganha novo layout
Mudança foi feita com base na opinião dos clientes
Aumento do ICMS sobre combustíveis terá impacto na bomba e deve afetar frete e alimentos, diz entidade
Nesta quinta-feira, entrou em vigor a nova tabela de valores fixos do imposto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.