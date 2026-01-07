Preço médio do GNV no Rio de Janeiro foi de R$ 4,53Foto: Divulgação
GNV fica mais em conta na região Sudeste em dezembro, aponta IPTL
Combustível custou, em média, R$ 4,46
Marinho diz que realidade é jornada de 40 horas semanais com fim da escala 6x1
Ministro afirmou que a redução para 36 horas não é viável no curto prazo e defendeu mudanças graduais, com adoção do modelo 5x2 e diálogo com o setor produtivo
Preço interno mais alto da gasolina e diesel abrem janelas para importação, diz Abicom
Valor do petróleo retomou o viés de queda observado antes do ataque norte-americano à Venezuela
Rede de supermercados abre 40 vagas de emprego em Niterói e no Rio
Oportunidades são para peixeiro, fiscal de prevenção, empacotador e repositor
Aluguel residencial sobe 0,51% em dezembro, revela FGV
No acumulado do ano de 2025, o índice avançou 12,11% no Rio
Detran RJ divulga calendário anual de licenciamento de veículos em 2026
Cronograma será dividido em três datas
