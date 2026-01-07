Preço médio do GNV no Rio de Janeiro foi de R$ 4,53 - Foto: Divulgação

Publicado 07/01/2026 14:10

O mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontou que, em dezembro, o preço médio do GNV (Gás Natural Veicular) apresentou redução relevante de 3,46% na região Sudeste, na comparação com novembro, sendo comercializado a R$ 4,46/m³.

O recuo regional foi puxado principalmente pelos estados de São Paulo e Minas Gerais, que registraram diminuição para o GNV, de 7,84% e 9,98%, com preços médios de R$ 4,35 e R$ 4,60, respectivamente. Mesmo com o recuo, Minas Gerais segue com a média mais cara da região.

O GNV também ficou mais em conta no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, estados onde custou, respectivamente, R$ 4,53 e R$ 4,26, preços que representam quedas de 0,22% e 0,70% na comparação com novembro, nessa ordem. O Espírito Santo segue com a média mais baixa para o GNV entre os estados do Sudeste.

"A redução do preço médio do GNV no Sudeste em dezembro foi mais intensa do que a observada em outras regiões e teve como principal motor os recuos registrados em São Paulo e Minas Gerais. Esses dois estados concentram grande parte da frota que utiliza o combustível, o que ajuda a explicar o impacto mais significativo no resultado regional", aponta Renato Mascarenhas, diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.