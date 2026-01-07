Declaração foi realizada durante participação no programa Bom Dia, Ministro - Reprodução / Canal Gov Br

Publicado 07/01/2026 12:28

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira, 7, que o País não vai sair diretamente para uma jornada de 36 horas semanais, mas que há espaço para o fim da escala 6x1 e redução da carga para 40 horas por semana. A declaração foi realizada durante participação no programa Bom Dia, Ministro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Eu enxergo que tem toda possibilidade imediatamente para as 40 horas semanais. Isso é o essencial com o fim da 6x1. Se nós vamos projetar para o futuro um processo de planejamento gradual, cauteloso, pé no chão, tranquilo, sereno, com sustentabilidade", comentou Marinho.

Ele afirmou ainda que há lugares no mundo com cargas semanais ainda menores, mas que esta ainda não seria a realidade do Brasil. "Em algum momento chegar às 36 horas semanais, alguns países já estão caminhando para isso. Mas não é a realidade global, portanto, não é a realidade brasileira. Eu não vejo que o Brasil pode caminhar rapidamente para 36 horas semanais. Eu queria aqui também trazer uma tranquilidade ao mundo empresarial", completou.

O ministro declarou que a realidade atual brasileira é de redução para 40 horas semanais e uma escala 5x2.

"A realidade do momento é caminhar com a jornada máxima para 40 horas semanais e fim da escala 6x1, portanto, 5x2. Se vai ter outros regimes conjugados, que até já existem, inclusive, isso é plenamente possível", afirmou Marinho.