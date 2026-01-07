Leilão do acesso ao Porto de Paranaguá adquirido pelo Consórcio Canal Galheta Dredging com investimento de R$ 1,2 biRovena Rosa/Agência Brasil
B3 realiza 75 leilões em 2025 e alcança marca histórica
Pregões resultaram em R$ 243,8 bilhões em investimentos
Rede de salões de beleza abre 30 vagas no Rio
As oportunidades são para manicures, cabelereiros e recepcionista em diferentes unidades da rede
Calendário de feriados de 2026 deve impulsionar turismo e gerar R$ 3 bilhões na economia do Rio
Levantamento mostra que 11 datas incluem sete feriadões, três regionais e um em final de semana
Aneel define calendário de acionamento de bandeira tarifária para 2026
Sistema foi implementado em 2015 e sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica
Governo federal abre seleção com bolsas para formação de agentes populares de saúde
Edital vai selecionar movimentos sociais para criar 450 turmas em 17 unidades da Federação
Fluxo cambial total em 2025 fica negativo em US$ 33,316 bilhões, revela BC
Foi a maior saída líquida de dólares do país desde 2019
