Produção industrial fica estável em novembro ante o mês anterior, revela IBGE
Série com ajuste sazonal aponta variação nula frente a outubro e retração de 1,2% no confronto anual, resultado inferior às projeções do mercado
Pesquisa revela que quatro em cada dez brasileiros devem começar o ano no vermelho
Apenas 12% dos entrevistados afirmam que iniciarão 2026 com dinheiro sobrando
Empresa de serviços marítimos abre seleção para programa de estágio
Iniciativa oferece quatro vagas para universitários das áreas de contabilidade, economia e engenharia
Balança comercial fluminense fechou 2025 com superávit de US$ 15,9 bilhões
Corrente comercial bate recorde e alcança maior patamar da série histórica
Iguá Rio abre processo seletivo com 17 vagas no Rio de Janeiro e em Miguel Pereira
Oportunidades são para diferentes níveis de formação, incluindo vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PCD) e Jovem Aprendiz
B3 realiza 75 leilões em 2025 e alcança marca histórica
Pregões resultaram em R$ 243,8 bilhões em investimentos
