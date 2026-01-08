Pedes vai focar na formação de mão de obra qualificadaAscom
Governo do Estado cria programa de capacitação profissional voltado à geração de emprego e renda
Serão ofertados cursos técnicos, de graduação, tecnológicos, livres, programas de extensão e oficinas
Universidade abre inscrições para oficinas gratuitas de saúde durante as férias
Projeto reúne atividades on-line e presenciais
Indústria mantém estabilidade desde abril de 2025, diz IBGE
Resultado da produção em novembro é o melhor desde 2023
Frente Parlamentar do Brasil Competitivo diz que BC 'é essencial para confiança dos mercados'
Nota foi divulgada após o ministro do TCU Jhonatan de Jesus suspender a inspeção in loco no Banco Central
Cesta básica fica mais cara em 17 capitais em dezembro
Dieese diz que o salário-mínimo deveria ser de R$ 7.106,83
Feriados podem afetar vendas do comércio carioca e gerar perda de faturamento de mais de R$ 2 bilhões
No estado do Rio, haverá 26 paralisações municipais
