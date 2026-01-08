Pedes vai focar na formação de mão de obra qualificada - Ascom

Pedes vai focar na formação de mão de obra qualificadaAscom

Publicado 08/01/2026 15:54

O governador do Estado criou mais uma iniciativa para estimular a geração de emprego e renda no Rio de Janeiro. Com a sanção da Lei nº 11.094/2025, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 8, foi instituído o Programa de Capacitação Profissional e de Empregabilidade, voltado aos Complexos Econômicos definidos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro (Pedes).

O programa contempla os Complexos Econômicos de Petróleo e Gás; Economia do Mar; Economia da Saúde; Infraestrutura e Logística; Economia Verde; e Economia Criativa e Turismo. A iniciativa tem objetivo de alinhar a formação profissional às demandas desses setores estratégicos, preparando trabalhadores para o mercado de trabalho e consolidando a qualificação contínua como um eixo permanente de empregabilidade e desenvolvimento econômico no estado.

A execução do programa ficará a cargo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Sedeics), em articulação com outros órgãos, como as pastas de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a Trabalho e Renda (Setrab), Energia e Economia do Mar (Seenemar), a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), além de instituições de ensino e pesquisa.

Serão ofertados cursos técnicos, de graduação, tecnológicos, cursos livres, programas de extensão e oficinas, entre outras modalidades de formação, de acordo com as necessidades de cada setor. As ações priorizam o fortalecimento da economia do conhecimento, com incentivo à pesquisa aplicada, ao desenvolvimento de tecnologias emergentes e à formação de mão de obra qualificada.

Entre as diretrizes do programa estão a conexão com as missões estratégicas do Pedes; a formação e qualificação de trabalhadores para os setores líderes de cada Complexo Econômico; e o estímulo à inovação, ao empreendedorismo e à economia digital.