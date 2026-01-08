Saúde permanece sendo o grande motor da inflação para o público 60+ - Freepik

Saúde permanece sendo o grande motor da inflação para o público 60+Freepik

Publicado 08/01/2026 16:08

A inflação entre consumidores com 60 anos ou mais voltou a acelerar em dezembro. O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC 60+), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), registrou alta de 0,15% no mês, abaixo da variação do índice geral, que avançou 0,32% no mesmo período.

Apesar da desaceleração em relação ao índice geral, o IPC 60+ segue pressionado no acumulado. Em 2025, o indicador encerrou o ano com alta de 4,00%, acima dos 3,83% registrados pelo IPC geral. No acumulado de 12 meses, a diferença se mantém: 4,00% para o público 60+ contra 3,83% da inflação média da população.

No resultado mensal, o grupo de Despesas Pessoais (1,04%) exerceu o maior impacto sobre o índice, impulsionado principalmente pelo aumento nos preços de viagens (7,64%), passagens aéreas (7,06%) e serviços domésticos (1,07%), itens que têm peso relevante no orçamento da população acima de 60 anos. O grupo de Transportes (0,23%) e Vestuário (0,80%) também contribuíram para a alta do mês.

Entre os itens com maior elevação em dezembro destacam-se cebola (13,26%), batata (9,61%), viagem (7,64%), passagem aérea (7,06%) e serviço doméstico (1,07%).

Por outro lado, quedas em itens essenciais ajudaram a conter uma aceleração mais intensa do índice. Os principais recuos foram observados em leite longa vida (-6,73%), frutas da época (-2,58%), TV a cabo e por satélite (-1,83%), energia elétrica (-1,05%) e contrato de assistência (-0,35%).

No horizonte mais longo, a saúde continua sendo o principal vetor de pressão inflacionária para o público 60+. No acumulado de 12 meses, o grupo registra alta de 7,60%, mantendo-se como o componente de maior impacto estrutural sobre o orçamento da terceira idade.

“A inflação do público 60+ segue sendo influenciada por serviços e despesas recorrentes, especialmente saúde e itens ligados a mobilidade e lazer, que têm peso maior nesse grupo. Em dezembro, apesar de algum alívio em alimentos e energia, a alta de viagens e serviços pessoais voltou a pressionar o índice”, explica Guilherme Moreira, coordenador do IPC 60+.

Com a aceleração no último mês do ano e a persistência de pressões em serviços essenciais, o IPC 60+ encerra 2025 mantendo trajetória acima da inflação geral, reforçando os desafios do custo de vida para a população idosa.