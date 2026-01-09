Acordo UE-Mercosul criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundoMarcos Oliveira/Agência Senado
Acordo UE-Mercosul: entenda quais são os próximos passos
Texto ainda precisa passar pelo Parlamento europeu
CNU 2025: prazo para recurso sobre avaliação de título começa nesta sexta-feira
Resultado provisório pode ser contestado até o dia 12
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em cinco bairros na próxima semana
Serviço realizará o atendimento das 10h às 14h
Presidente do TCU descarta reverter liquidação do Master e prevê processo concluído rapidamente
Em novembro de 2025, o Banco Central realizou o decreto contra a instituição financeira
Poupança tem saque líquido de R$ 85,568 bilhões em 2025, afirma BC
Com o resultado, o ano passado foi o quinto consecutivo de fluxo de saída
Inflação registra alta de 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%, afirma IBGE
Índice ficou dentro da meta do governo
