Maior alta percentual na semana, de 11,76%, foi registrada no Rio Grande do Norte, a R$ 5,13 o litroMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 12/01/2026 08:48

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19 estados e no Distrito Federal (DF), caíram em outros cinco e ficaram estáveis em uma na semana encerrada em 10 de janeiro. No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.



Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,89% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,53 o litro. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,93%, para R$ 4,32 o litro.



A maior alta percentual na semana, de 11,76%, foi registrada no Rio Grande do Norte, a R$ 5,13 o litro. A maior queda, de 0,76%, ocorreu no Acre, para R$ 5,21 o litro.



O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,69 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,05, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,49 o litro.

Competitividade

O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em apenas um estado na semana encerrada em 10 de janeiro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 72,02% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo.



Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. O etanol é mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso do Sul, onde o litro vale R$ 4,05 e a paridade é de 67,16%.