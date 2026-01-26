Microsoft projeta que novo chip vai superar o do Google e será até três vezes mais rápido que o da AmazonUnsplash
Microsoft lança chip de IA que promete enfrentar rivais Amazon e Google
Tecnologia é projetada para processar grandes volumes de dados mais rápido e com menor consumo de energia
Faetec oferece 2 mil vagas em cursos gratuitos profissionalizantes para mulheres em situação de vulnerabilidade
Medida segue a Lei Estadual 9.662/2022 e busca ampliar o acesso desse público à formação técnica e ao mercado de trabalho.
Prazo para aderir ao Simples Nacional termina no sábado
Pedido é on-line e vale para MEI, micro e pequenas empresas
Inscrições para concurso da Câmara dos Deputados terminam nesta segunda
São oferecidas 70 vagas imediatas para cargos de nível superior
Comércio físico cresceu 2,9% em 2025, com alta em todos os setores, aponta Serasa
Material de Construção e Combustíveis performaram melhor no varejo ao longo do ano
Contas externas têm saldo negativo de US$ 68,8 bilhões em 2025
Investimentos diretos no país somam US$ 77,7 bilhões, diz BC
