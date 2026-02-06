Com a queda desta sexta-feira, o dólar recuou 0,65% na semanaValter Campanato/Agência Brasil
O dólar comercial encerrou esta sexta-feira, 6, vendido a R$ 5,22, com recuo de R$ 0,034 (-0,64%).
A cotação operou em baixa durante toda a sessão, chegando a R$ 5,20 por volta das 14h45, mas reduziu o ritmo de queda com investidores aproveitando a cotação baixa para comprar moeda.
Com a queda desta sexta, o dólar caiu 0,65% na semana. Em 2026, a divisa acumula baixa de 4,9%.
Ibovespa
A bolsa alternou altas e baixas durante a sessão, mas firmou a tendência de alta perto do fim das negociações. Na semana, o Ibovespa subiu 0,87%.
Fatores externos
Nos últimos dias, ações de empresas de tecnologia despencaram por receio do estouro de uma bolha no setor de inteligência artificial. No entanto, parte da queda foi revertida nesta sexta, porque os papéis ficaram baratos, atraindo o interesse de compradores.
