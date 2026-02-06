Rio de Janeiro respondeu por 17% das exportações brasileirasDiego Baravelli/Ministério da Infraestrutura
Balança comercial do Estado do Rio registra superávit de US$ 2,3 bilhões em janeiro
Corrente comercial fluminense alcançou US$ 5,2 bilhões no primeiro mês do ano
Balança comercial do Estado do Rio registra superávit de US$ 2,3 bilhões em janeiro
Corrente comercial fluminense alcançou US$ 5,2 bilhões no primeiro mês do ano
Escala 6x1 não tem impacto fiscal, mas tarifa zero tem, diz Haddad, citando medida sustentável
Ministro da Fazenda destacou a importância da manutenção do equilíbrio das contas públicas
CNC: Endividamento cresce, mas inadimplência cai em janeiro
Pesquisa revela que a parcela média da renda mensal comprometida com dívidas subiu para 29,7% no período
Ministério da Fazenda reduz para 2,3% estimativa do PIB em 2026
Previsão oficial de inflação é de 3,6%
Faturamento da indústria fica estagnado em 2025, afirma CNI
Quedas no segundo semestre indicam redução de atividade
Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 23,512 bilhões em janeiro, afirma BC
Rendimentos creditados nas contas somam R$ 6,4 bilhões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.