Rio de Janeiro respondeu por 17% das exportações brasileirasDiego Baravelli/Ministério da Infraestrutura

Publicado 06/02/2026 17:55

A balança comercial fluminense registrou superávit de US$ 2,3 bilhões em janeiro. No primeiro mês do ano, a corrente comercial — soma das importações e exportações — do Estado alcançou US$ 5,2 bilhões, sendo US$ 3,8 bilhões em exportações e US$ 1,5 bilhões em importações. Os dados são do Comex Stat, sistema de consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Em janeiro, o Estado respondeu por 17% das exportações e 7% das importações nacionais. Os principais parceiros comerciais do Rio de Janeiro, nesse período, foram a China, com uma corrente comercial de US$ 1,7 bilhão, Índia, com US$ 349 milhões, e os Estados Unidos, com US$ 307 milhões. Espanha, Holanda e Coreia do Sul também se destacaram como parceiros importantes.

"O petróleo foi responsável por 77,2% das exportações do estado, movimentando US$ 2,9 bilhões em janeiro. Outro setor importante foi o de motores e máquinas não elétricos, que exportou US$ 203,2 milhões em produtos", detalha o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

A balança comercial do Rio de Janeiro encerrou 2025 com superávit de US$ 15,9 bilhões, consolidando um desempenho expressivo no comércio exterior. No período, a corrente comercial fluminense alcançou US$ 80,2 bilhões, o maior valor da série histórica iniciada em 2015. Desse total, US$ 48,1 bilhões corresponderam às exportações e US$ 32,2 bilhões às importações.