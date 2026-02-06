IVAR acumulou uma alta de 5,62% nos 12 meses até janeiroFreepik
"Apesar da forte desaceleração observada na taxa de variação em 12 meses dos preços de aluguel residencial, esse movimento se deve a um forte efeito-base - a janela de 12 meses passou a comparar o nível atual com um período anterior em que os reajustes estavam mais elevados - a exemplo de janeiro de 2025 que registrou alta mensal de 3,7%", disse o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.
O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.
Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 0,65% em dezembro para alta de 0,63% em janeiro. No Rio de Janeiro, o índice saiu de estabilidade (0,0%) para alta de 0,57% no período; em Belo Horizonte, de aumento de 1,11% em dezembro para alta de 0,53% em janeiro; e em Porto Alegre, de alta de 0,25% para aumento de 0,78%.
No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 5,64% em São Paulo; 12,71% em Belo Horizonte; 9,98% no Rio de Janeiro; e -1,74% em Porto Alegre.
