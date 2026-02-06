Após a conclusão das análises, grupo de trabalho da CVM apresentará relatórioReprodução
CVM cria Grupo de Trabalho para análise de informações sobre Grupo Master e Reag
GT começa a funcionar na segunda-feira
Correios começam a vender prédios comerciais e unidades abandonadas
Lista dos imóveis está disponível na internet
Dólar cai para R$ 5,22, em linha com o mercado externo
Bolsa sobe 0,45% e encosta nos 183 mil pontos
Produção e venda de veículos caem em janeiro, aponta Anfavea
Associação destaca a alta no licenciamento de carros eletrificados
Balança comercial do Estado do Rio registra superávit de US$ 2,3 bilhões em janeiro
Corrente comercial fluminense alcançou US$ 5,2 bilhões no primeiro mês do ano
Escala 6x1 não tem impacto fiscal, mas tarifa zero tem, diz Haddad, citando medida sustentável
Ministro da Fazenda destacou a importância da manutenção do equilíbrio das contas públicas
