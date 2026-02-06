Presidente do BRB entregou o documento ao Banco CentralBRB/Divulgação
BRB apresentou conjunto de ações preventivas de recomposição de capital
Banco afirmou que medidas serão implementadas nos próximos 180 dias
CVM cria Grupo de Trabalho para análise de informações sobre Grupo Master e Reag
GT começa a funcionar na segunda-feira
Correios começam a vender prédios comerciais e unidades abandonadas
Lista dos imóveis está disponível na internet
Dólar cai para R$ 5,22, em linha com o mercado externo
Bolsa sobe 0,45% e encosta nos 183 mil pontos
Produção e venda de veículos caem em janeiro, aponta Anfavea
Associação destaca a alta no licenciamento de carros eletrificados
Balança comercial do Estado do Rio registra superávit de US$ 2,3 bilhões em janeiro
Corrente comercial fluminense alcançou US$ 5,2 bilhões no primeiro mês do ano
