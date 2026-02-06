Saldo da poupança é pouco mais de R$ 1 trilhãoMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 23,512 bilhões em janeiro, afirma BC
Rendimentos creditados nas contas somam R$ 6,4 bilhões
Aluguel residencial sobe 0,65% em janeiro, revela FGV
No Rio, o índice saiu de uma estabilidade (0,0%) para alta de 0,57% no período
Central do Trabalhador muda temporariamente de endereço
Atendimento da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda será realizado na Unidade de Desenvolvimento Social, na Praça da República, por causa de ação da Secretaria da Mulher no prédio original
Donos de mais de 1,4 milhão de veículos pagaram cota única ou primeira parcela do IPVA 2026
Pelo segundo ano seguido, Pix foi a modalidade mais usada pelos contribuintes
Exportações aos EUA caem 25,5% em janeiro, mas vendas à China sobem
Negócios com Estados Unidos recuam no sexto mês após tarifaço
Taxa de incêndio começa a ser cobrada no Rio; saiba como emitir o boleto
Pagamento é obrigatório para proprietários ou locatários de imóveis residenciais e comerciais
