IPTU 2026: cota única e primeira parcela vencem nesta sexta-feira - Divulgação / Prefeitura do Rio

IPTU 2026: cota única e primeira parcela vencem nesta sexta-feiraDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 05/02/2026 15:19

Os moradores da cidade do Rio têm até esta sexta-feira (6), para pagar a cota única ou a primeira parcela do IPTU 2026. Os que optarem pelo pagamento em cota única garantem o desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2025. As guias para pagamento estão disponíveis on-line desde o dia 21 de janeiro, no site carioca.rio.

É possível baixar e imprimir, de uma só vez, todas as parcelas do imposto. O documento também pode ser solicitado nos Postos de Atendimento do IPTU. Para a emissão da guia, é necessário informar o número da inscrição do imóvel, identificado no boleto de anos anteriores.

Para a comodidade dos cariocas, o pagamento do IPTU pode ser realizado via PIX, por meio de um QR Code inserido no DARM – Documento de Arrecadação Municipal, emitido no Portal Carioca Digital. Assim como com os demais meios de pagamento, a quitação do fisco será em 2 dias úteis.

O imposto também pode ser pago em débito automático. Esta modalidade de pagamento deve ser solicitada junto ao banco em que o contribuinte possui conta, com o código para débito automático que está disponível na guia do IPTU. A lista de bancos habilitados para o pagamento em débito automático está disponível no site da Secretaria Municipal de Fazenda: https://fazenda.prefeitura.rio/tesouro-municipal/bancos-credenciados/.

Alerta para golpes

O município faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. A Secretaria Municipal de Fazenda não envia comunicações ou boletos de pagamento aos contribuintes via Whatsapp ou SMS. O canal de atendimento da Prefeitura para esclarecimento de dúvidas é a Central 1746, e o endereço para emissão da guia e das cotas do IPTU é o Carioca Digital: carioca.rio.

Calendário IPTU 2026

Cota única: Vencimento em 6/2/2026

1ª cota: Vencimento em 6/2/2026

2ª cota: Vencimento em 6/3/2026

3ª cota: Vencimento em 8/4/2026

4ª cota: Vencimento em 8/5/2026

5ª cota: Vencimento em 8/6/2026

6ª cota: Vencimento em 7/7/2026

7ª cota: Vencimento em 7/8/2026

8ª cota: Vencimento em 8/9/2026

9ª cota: Vencimento em 7/10/2026

10ª cota: Vencimento em 9/11/2026

