Arrecadação do tributo tem como objetivo a manutenção dos serviços de emergência - Divulgação

Publicado 05/02/2026 15:28

Rio - Começa nesta quinta-feira (5) o calendário de cobrança da Taxa de Incêndio 2026 em todo o estado do Rio de Janeiro, que se estende até a próxima quarta-feira (11). O pagamento é obrigatório para proprietários ou locatários de imóveis residenciais e comerciais.

Os valores da taxa variam conforme o tamanho da área construída, podendo ser de R$ 44,66, para unidades de até 50 metros quadrados, e chegando a R$ 2.678,79 no caso de imóveis não residenciais com mais de mil metros quadrados.

Os boletos são enviados pelos Correios, mas o contribuinte que ainda não recebeu o documento físico pode emitir a segunda via de forma digital para não perder o prazo. O boleto está disponível no site do Funesbom ou pelo aplicativo 193RJ.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a arrecadação do tributo tem como objetivo ajudar na manutenção dos serviços de emergência. Os recursos serão aplicados diretamente na renovação da frota de viaturas, na compra de equipamentos de ponta para combate a chamas e no treinamento das equipes de salvamentos.

Igrejas, templos, aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência são isentos da taxa. Para isso, é necessário possuir apenas um imóvel residencial de até 120 metros quadrados e renda de até cinco salários mínimos. Porém, a isenção não é automática, a pessoa precisa comparecer a um dos 63 postos de atendimento do Funesbom com a documentação necessária para comprovar o direito.



