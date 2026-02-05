Donos de mais de 1,4 milhão de veículos pagaram cota única ou primeira parcela do IPVA 2026 - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 05/02/2026 18:13 | Atualizado 05/02/2026 18:23

Com o término, nesta terça-feira (3), do primeiro ciclo de datas de vencimento do IPVA 2026, os donos de mais de 1,4 milhão de veículos pagaram a primeira parcela ou a cota única do imposto. Considerando a frota tributável de 3,3 milhões, 1,9 milhão de veículos estão com o tributo em atraso.

Confirmando a tendência do ano passado, o pagamento por Pix foi a escolha dos proprietários de mais de 930 mil veículos, o correspondente a 65% do total de pagantes. A opção de dividir o IPVA em três parcelas foi registrada em cerca de 785 mil pagamentos, contra aproximadamente 650 mil da cota única.

Quem perdeu o prazo ainda pode se regularizar. Basta acessar o Hotsite do IPVA 2026 , e informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) para ter acesso ao Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ), que pode ser pago por Pix em qualquer instituição financeira ou por código de barras nos bancos conveniados com a Sefaz-RJ (Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB).

Para prevenir contra tentativas de golpe, a pasta lembra que o Hotsite do IPVA é o único local onde pode ser obtido o documento para pagar corretamente o tributo. Além disso, nos pagamentos por Pix, o contribuinte deve estar atento às seguintes informações na tela do aplicativo do seu banco: o CNPJ 42.498.675/0001-52 e o nome do favorecido “SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ”.

A multa por atraso no pagamento do imposto é de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros (taxa Selic). Os vencimentos da segunda parcela do IPVA começam em 20 de fevereiro e vão até 6 de março.













