Segundo a Conab, condições climáticas vêm favorecendo o desenvolvimento das lavouras nas principais regiões produtorasDivulgação/Gov
A área plantada deve atingir 83,26 milhões de hectares, elevação de 1,9% em relação ao ciclo passado e que corresponde a um avanço de 1,5 milhão de hectares. Já a produtividade média nacional das lavouras tende a apresentar um recuo de 1,5%, saindo de 4.310 quilos por hectares em 2024/25 para 4.244 quilos por hectares em 2025/26.
Neste levantamento, a Conab prevê safra de soja de 177,99 milhões de toneladas, aumento de 3,8%, ou 6,5 milhões de toneladas, em comparação ao ciclo passado e um novo recorde para a cultura.
Para o milho, a previsão é de uma safra total de 138,45 milhões de toneladas, representando recuo de 1,9% em relação ao ciclo anterior (141,16 milhões de t). Mesmo com estimativa de redução da produção ao final do atual ciclo, o cultivo da primeira safra do cereal apresenta crescimento de 7,2% na área, estimada em 4 milhões de hectares, e a produção em 26,7 milhões de toneladas, aumento de 7,1% sobre a safra anterior.
Com a semeadura praticamente concluída, a área destinada para o arroz deve atingir 1,6 milhão de hectares, 11,6% inferior à área cultivada na safra anterior. No Rio Grande do Sul, maior produtor do grão no País, as lavouras estão em pleno desenvolvimento vegetativo, e os mananciais, que estavam com os níveis reduzidos, tiveram recuperação do aporte hídrico para as áreas produtoras do estado com a ocorrência das últimas chuvas.
Para o feijão, a produção deve ficar em cerca 2,97 milhões de t, queda de 3,1% ante o ano passado (3,06 milhões de t), somadas as três safras da leguminosa. A primeira safra apresenta redução de 11,4% na área plantada, totalizando 804,7 mil hectares, com expectativa de produção de 967,2 mil toneladas, 9% inferior à safra passada.
Já os agricultores de algodão, outra importante cultura de segunda safra, devem destinar cerca de 2 milhões de hectares para o cultivo da fibra, redução de 3,2% em relação à safra anterior, o que deve resultar em uma produção de 3,8 milhões de toneladas de pluma. De acordo com a Conab, já foram semeadas cerca de 88,1% da área.
A produção de trigo em 2026 está estimada em 6,90 milhões de t, redução de 12,3% ante 2025 (7,87 milhões de t).
