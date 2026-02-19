Amapá e Acre registraram os maiores preços para o diesel - Reprodução

Publicado 19/02/2026 18:58

De acordo com a mais nova análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações realizadas nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, os preços médios nacionais do diesel registraram queda no início de fevereiro, quando comparados aos da primeira quinzena de janeiro. No período, o diesel comum ficou 0,32% mais barato, chegando ao preço médio de R$ 6,23. Já o diesel S-10 registrou queda de 0,16%, sendo comercializado a R$ 6,26, em média.

“O início de fevereiro trouxe um alívio para o bolso dos caminhoneiros. Os preços do diesel comum e S-10 apresentaram queda, influenciada por ajustes pontuais de mercado e diferenças regionais de oferta. Esse movimento consolida um comportamento de baixa quando comparado à primeira quinzena de janeiro, refletindo diretamente as transações realizadas nos postos de todo o País. O combustível segue sendo um componente relevante de custo para o transporte e para toda a cadeia logística”, analisa Renato Mascarenhas, diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade.

Na análise por regiões, todas apresentaram redução no preço do diesel S-10 em fevereiro, com exceção do Nordeste, que registrou um leve aumento de 0,16%, chegando a R$ 6,29. Já o diesel comum apresentou um cenário misto: o Nordeste e o Sudeste registraram as maiores alta regionais para esse combustível (+0,32%), alcançando preços médios de R$ 6,33 e R$ 6,21, respectivamente.

O Sul seguiu como a região com os menores valores do País, registrando queda em todos os estados. Após uma diminuição de 0,66% no Sul para o diesel comum, o preço médio local chegou a R$ 5,98. Para o diesel S-10, a região também manteve o menor preço médio nacional, fechando em R$ 6,03 (-0,50%), enquanto o Norte permaneceu como a região mais cara, com média de R$ 6,62 para o S-10 (-0,30%) e R$ 6,74 para o comum (-0,74%).

Na análise por estados, os maiores preços médios do diesel comum na primeira quinzena de fevereiro foram registrados no Amapá e Acre, estados onde o combustível foi comercializado a R$ 7,43, registrando altas de 1,50% e 0,81%, respectivamente. Já o menor valor foi identificado no Paraná e Rio Grande do Sul; com médias de R$ 5,97, ambos registraram diminuição. No estado do PR, o combustível caiu 0,67% e no RS, 0,50%. Alagoas apresentou o maior aumento do diesel comum (3,29%), chegando a R$ 6,59, enquanto a Paraíba registrou a maior queda (-3,49%), com preço médio de R$ 6,36.

Em relação ao diesel S-10, o Amapá também concentrou o maior preço médio do País, a R$7,47 (+0,27%). O Paraná manteve o menor valor nacional, a R$ 5,99, após queda de 0,33%. A maior elevação estadual do S-10 foi observada no Ceará (2,06%, a R$ 6,43), enquanto Pernambuco e Rio Grande do Sul registraram a maior redução do mês (-0,82%), com o combustível recuando para R$ 6,04 e R$ 6,02 em cada estado, respectivamente.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.