Alckmin destacou a desigualdade entre as tarifas do Brasil para produtos norte-americanos e as impostas por Trump - Agência Câmara

Alckmin destacou a desigualdade entre as tarifas do Brasil para produtos norte-americanos e as impostas por TrumpAgência Câmara

Publicado 19/02/2026 17:28

Brasília - O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta quinta-feira, 19, que está confiante de que produtos industriais vão ser retirados do tarifaço imposto pelos Estados Unidos após o encontro do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente norte-americano, Donald Trump, que deve ocorrer no próximo mês. Segundo Alckmin, o trabalho do governo é voltar da reunião tendo reduzido ao máximo das alíquotas que ainda permanecem da medida americana que entrou em vigor em agosto passado.

"O presidente Lula deve ir aos Estados Unidos em março para ter um encontro com o presidente Trump. Então, todo o trabalho é a gente reduzir as alíquotas ou retirar o máximo que puder do tarifaço de 50%. Ele não se justifica porque, na importação dos Estados Unidos, os 10 produtos que eles mais vendem para o Brasil, em oito a tarifa é zero", afirmou Alckmin.

Ele participou nesta quinta-feira da 35ª Festa Nacional da Uva e Feira Agroindustrial, em Caxias do Sul (RS).

Alckmin comanda o Executivo até a semana que vem, tendo em vista que Lula está em viagem internacional para Índia e, no sábado, 21, irá para a Coreia do Sul onde ficará até a próxima terça-feira, 24.