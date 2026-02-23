Segunda parcela do IPVA 2026 tem vencimentos ao longo desta semanaFernando Frazão/Agência Brasil
O pagamento do imposto deve ser realizado por meio do Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro (DARJ), disponível no hotsite do IPVA. Para emitir a guia, o contribuinte deve informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O procedimento também é válido para quem perdeu a primeira parcela. A cota em atraso terá incidência de multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros.
O pagamento poderá ser realizado via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, nos bancos parceiros da Fazenda Estadual (Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB). Caso a modalidade de pagamento escolhida seja Pix, o contribuinte deve se atentar às seguintes informações no aplicativo do banco antes confirmar a transação: o CNPJ 42.498.675/0001-52 e o nome do favorecido “SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ”.
O valor do tributo é calculado por meio da aplicação das alíquotas estabelecidas em lei (4% para carros flex, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica) sobre os valores venais (preços de mercado) dos veículos, calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A modalidade Pix segue como a preferida entre os contribuintes, sendo mais de 60% da escolha entre os DARJs quitados.
Confira o calendário:
|Final de Placa
|2ª parcela
|3ª parcela
|0
|20/fev
|23/mar
|1
|23/fev
|26/mar
|2
|24/fev
|27/mar
|3
|25/fev
|30/mar
|4
|26/fev
|31/mar
|5
|27/fev
|01/abr
|6
|02/mar
|06/abr
|7
|03/mar
|07/abr
|
8
|04/mar
|08/abr
|
9
|06/mar
|09/abr
